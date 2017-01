Odell Beckham Jr. usa zapatos de los Minions en Pro Bowl

Odell Beckham Jr., receptor de los Gigantes de Nueva York usó durante el Pro Bowl unos zapatos de los personajes amarillos de la película animada "Mi villano favorito", mejor conocidos como Minions.

A pesar de que se dijo en días anteriores que el jugador de los Gigantes ocuparía calzado con los personajes de Toy Story, Odell prefirió utilizar los botínes de los Minions.

To infinity and beyond@OBJ_3’s custom Toy Story cleats for #ProBowl by @k_obrandpic.twitter.com/35xxnZUpVc