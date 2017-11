¿Cómo disfrutar de la NFL en México si no vas al Azteca?

Ciudad de México

¡Hey chicas y chicos! La NFL regresa a México el próximo domingo 19 de noviembre, y quiero decirles que cualquier evento deportivo es una gran excusa para reunirnos con la familia, amigos o el novio, incluso si como mujer no eres fanática del arte de las tacleadas, o si tu galán no es tan aficionado como tú.

Si bien, hay muchas personas que no entendemos el futbol americano, pero aún estamos a tiempo de conocer lo más básico y qué mejor que preguntarle a uno de nuestros conocidos que sean seguidores de este deporte, o bien, pueden checarlo en nuestra Guía del villamelón.

Pero, ¿cuáles son los principales motivos para no perdernos este juego entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Raiders de Oakland? Sí son conocedores del futbol americano, sobra que les diga las razones.

Primeramente, hay que destacar que es uno de los eventos más importantes que hay en el país; además, no siempre tenemos la fortuna de que un campeón del Súper Bowl venga a la Ciudad de México.

Asimismo, ¿a quién no le gusta ver 'atractivo visual'? Así como los hombres ven el evento de Miss Universo y las porristas de los equipos, déjenme decirles que en este partido podrán ver a jugadores guapos y talentosos, que serán del gusto de todas.

También podemos hacer el famoso 'ritual', sí, ese que realizan todos los hombres para cualquier juego de americano, futbol, beisbol, etcétera.

¿Y en qué consiste este ritual? Sencillamente es la preparación de la comida y bebidas que se hacen antes de que comience el partido, para que una vez que sea el 'kickoff' (patada inicial) este todo listo y no tengamos que levantarnos de nuestros asientos; pues lo más importante es que no nos podemos perder ningún detalle.

¿Qué tipo de alimento o bebidas preparar? Puede ser desde una simple botana (papás con chile y limón, cacahuates, pistaches, pepitas) hasta unas alitas o costillas a la barbecue o nuestras tradicionales carnes asadas.

Lo que no puede faltar son las 'cervezas muertas' (bien frías), las pueden hacer con clamato, michelada, cubana o tomarlas sin nada.

Aunque si no eres de esas personas que les gustan las 'chelas', puedes preparar unos cócteles: paloma, margarita, gin and tonic, tequila sunrise, piña colada o una cuba; sin embargo, no es necesaria las bebidas con alcohol: piñada, conga, mojito, daiquiri, té helado, helado flotante o sencillamente un refresco.

Por otra, si lo tuyo no es estar en casa y prefieres salir a comer a algún lado, hay muchos restaurantes que transmitirán el partido; si esa es tu mejor opción, te recomiendo que ya vayas haciendo la reservación, porque para este domingo 19 de noviembre será complicado encontrar un lugar en estos lugares.

Si a pesar de las opciones que te dimos no te agradaron o no te convencieron, te recomendamos que veas en La Afición algunas otras alternativas que tendrás ese día.