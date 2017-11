¿Cómo entender la NFL en México sin dolores de cabeza?

Ciudad de México

Desde que se anunció el juego entre Patriotas y Raiders de la NFL a México, los aficionados a los emparrillados enloquecieron y las entradas para el partido en el Estadio Azteca prácticamente volaron, pero como en todo (porque en México ni somos villamelones), seguro habrá un gran sector que no vean más allá de un montón de tipos golpeándose los unos a los otros.

Para que no te pase esto y desquites a lo máximo tu boleto, o en su defecto, para que puedas 'farolear' con tus amigos mientras disfrutas el partido en el lugar de tu preferencia, te dejamos esta pequeña guía que te hará quedar como todo un experto de la NFL.

Los jugadores

Lo primero que hay que entender es que los jugadores no son un "buen" (bueno sí, pero tiene una razón de ser), en total son 22 por equipo que se dividen en dos: 11 a la ofensiva y 11 a la defensiva, no te preocupes, no es necesario saber el nombre de todos.

En este caso hay dos nombres que memorizar, Derek Carr y Tom Brady, quienes son los quarterbacks de Raiders y Patriotas, respectivamente. ¿Qué es un quarterback? Es el hombre más importante y la estrella del equipo conocido también como mariscal de campo, se encarga de orquestar el juego y por sus manos pasan todas las jugadas a la ofensiva.

El tiempo

Un partido de NFL se conforma por cuatro cuartos de 15 minutos, es decir una hora. Pero ojo, en el futbol americano el tiempo es efectivo; es decir, cada que sale el balón, hay un pase incompleto, se revisa una jugada, hay cambio a la ofensiva o llega la pausa de los dos minutos el reloj se para, por lo que el juego termina durando de tres a cuatro horas.

La cancha

Para empezar, referirse como la cancha al terreno de juego no es la mejor opción, en el caso del futbol americano lucirás mejor ante tus amigos si dices: el emparrillado. Entendido esto, es bueno saber también que el emparrillado mide 100 yardas en su campo regular y 17 más en cada zona de anotación, dentro de estas zonas se encuentran los postes de gol de campo, sí, esos que parecen una enorme letra "i griega".

¿De qué trata?

Sabiendo lo anterior podemos pasar a lo fundamental, ¿por qué todos se pegan cuando inicia la jugada? La respuesta es simple, el objetivo del futbol americano es llegar a la zona de anotación del rival, por lo que cada equipo tiene una defensiva y una ofensiva, aunque suene lógico, seremos reiterativos para que quede claro, cuando estás a la ofensiva la idea es llegar a la zona de anotación de tu rival, cuando juegas a la defensiva el objetivo es no dejar pasar a los del otro equipo.

¿Cómo llegar?

El equipo que se encuentra a la ofensiva tiene cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas, cada que avanza 10 yardas tiene cuatro nuevas oportunidades y así, hasta que llegue a la zona prometida o no logre avanzar.

Cuando un equipo llega a la zona de anotación se llama touchdown y consigue 6 puntos, con esto se gana el derecho de conseguir el extra, punto que obtendrá si anota un gol de campo, pero ojo, en caso de necesitar más puntos la ofensiva puede realizar una conversión. ¿Qué es una conversión? En lugar de patear para el gol de campo, el equipo se coloca en la yarda 5 e intenta anotar nuevamente, si lo consigue obtiene 2 puntos extra.

Aunque marcar Touchdown es el objetivo principal, los equipos no siempre logran llegar hasta el otro extremo de la cancha pero al acercarse cobran un gol de campo, esto sucede cuando se encuentran sin más oportunidades y están lo suficientemente cerca de la zona de anotación, cuando aciertan, el tiro vale 3 puntos.

Ya saben lo básico para disfrutar al máximo el juego, recuerden identificar a su alrededor a los aficionados que apoyan al mismo equipo, así, en caso de que no entiendan algo, podrán copiar sus expresiones.

