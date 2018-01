NFC vs AFC en vivo, Pro Bowl, NFL 2018 (7-3): MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

A una semana del Super Bowl, la NFL calienta motores con otra edición del Tazón de los Profesionales, que reúne a los mejores jugadores de la temporada en un partido de exhibición.

Con la salvedad de los elementos de Patriots e Eagles, que disputarán el Súper Domingo, los mejores exponentes de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana se enfrentan por segundo año al hilo en Orlando, Florida.

Mike Tomlin (Steelers) será en entrenador de la AFC, en tanto Sean Payton (Saints) dirigirá a los de la NFC.

Entre las grandes ausencias se encuentran Tom Brady, DeAndre Hopkins, A.J. Green, Travis Kelce, Philip Rivers y James Develin (AFC), así como Julio Jones, Larry Fitzgerald, Carson Wentz Jimmy Graham, Luke Kuechly y Greg Zuerlein (NFC).

MINUTO A MINUTO

14:04 ¡Balón suelto! Los equipos especiales de la NFC presionan y logran mantener el ovoide en su posesión

SEGUNDO CUARTO

TERMINA EL PRIMER CUARTO EN ORLANDO

0:48 ¡Gol de campo de la Conferencia Americana! Después de una larga serie ofensiva de Ben Roethlisberger (Steelers), la AFC es detenida y Chris Boswell (Steelers) conecta un intento de 41 yardas

7:50 ¡TOUCHDOWN de la Conferencia Nacional! Drew Brees (Saints) conecta con Adam Thielen (Vikings) en un pase de 8 yardas; el extra es bueno

15:00 La Conferencia Nacional tiene la primera ofensiva del partido

PRIMER CUARTO

¡Arranca el Pro Bowl 2018!

PREVIA

VIDEO: Jared Goff (Rams) jugará el primer Pro Bowl de su carrera

VIDEO: La AFC ya está lista para el partido

VIDEO: Russell Wilson (Seahawks) se prepara para disputar su cuarto Pro Bowl

VIDEO: LeSean McCoy de los Bills de Búfalo nos da un recorrido por el estadio

VIDEO: Jared Goff (Rams) ya está listo para el Pro Bowl

VIDEO: Así fue como llegó Von Miller (Broncos) al estadio

VIDEO: Todd Gurley III (Rams) y Graham Gano (Panthers) ingresan al campo de juego

VIDEO: Drew Brees de los Saints calienta el brazo

VIDEO: Todo listo en Orlando para el Pro Bowl 2018

FOTO: Gerald McCoy de los Bucaneros honra a Michael Jackson con su calzado

¡Bienvenidos a la cobertura del partido!