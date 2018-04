NFL presenta calendario para la pretemporada 2018

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) anunció este miércoles el calendario de los 65 partidos que se llevarán a cabo como pretemporada de cara a la campaña 2018.

De acuerdo con la lista publicada en la página oficial de la liga, la pretemporada comenzará el jueves 2 de agosto con el encuentro entre Osos de Chicago y Cuervos de Baltimore, en el partido que dará pie a la ceremonia de inducción al Salón de la Fama.

Dentro de las cuatro semanas de pretemporada destacan los enfrentamientos entre Jets de Nueva York y Pieles Rojas de Washington el 16 de agosto en la semana dos, el encuentro entre Águilas de Filadelfia y Cafés de Cleveland el 23 de agosto en la semana tres, además del Cardenales de Arizona frente a Vaqueros de Dallas el domingo 26 de agosto.

La temporada regular de la NFL arrancará el próximo 6 de septiembre, por lo que los equipos disponen aún de tres meses para cerrar sus rosters y prepararse para encarar el mes de pretemporada.

🚨🚨 FOOTBALL! 🚨🚨



The 2018 Preseason Schedule is HERE: https://t.co/rMpvBTIe5ipic.twitter.com/eO9Y56m81h