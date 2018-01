Panteras vs Santos, playoffs, NFL 2017, en vivo (6-14): MINUTO A MINUTO

El último juego de comodines en los playoffs de la NFL llega al Mercedes-Benz Superdome. Después de una notable ausencia, Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans regresan a la postemporada y lo hacen frente a Cam Newton y las Panteras de Carolina, que cayeron en la edición 50 del Super Bowl y fueron marginados el año pasado.

Aunque los locales se llevaron los dos juegos en la temporada regular, nada está escrito. El ganador de este duelo ganará su boleto para enfrentar a los Vikingos de Minnesota en el partido de la ronda divisional en la Conferencia Nacional.

MINUTO A MINUTO

01:10 ¡GRAN PASE! Brees conecta un pase muy complicado con Hill y Nueva Orleans quiere incrementar más su ventaja antes del descanso | Panthers 6-14 Saints

02:00 A dos minutos de terminar la primera mitad, los Santos están arriba por ocho | Panthers 6-14 Saints

02:47 ¡Gol de campo! Gran tacleada de Busch en campo abierto sobre Ed Dixon y Carolina otra vez se conforma con tres; Gano conecta | Panthers 6-14 Saints

09:04 ¡TOUCHDOWN, Saints! Engaño de carrera, Brees rola, encuentra a Hill y ponen la anotación | Panthers 3-14 Saints

11:34 Brees conecta con Ingram y Nueva Orleans ya se va acercando a zona de puntos | Panthers 3-7 Saints

14:12 ¡Gol de campo! Esta vez Gano sí convierte y Carolina ya se pone en el marcador | Panthers 3-7 Saints

Segundo Cuarto

00:10 Tras la interferencia sobre Clay, las Panteras quedan en posición de anotar | Panthers 0-7 Saints

01:46 ¡TOUCHDOWN, New Orleans! Brees fue profundo, encontró a Ginn Jr. y pone la anotación ¡Para que la cuña apriete! | Panthers 0-7 Saints

9:45 La defensiva logra neutralizar a Drew Brees y los Santos despejan el ovoide; Cam Newton y compañía regresan al terreno de juego | Panthers 0-0 Saints

11:00 Las Panteras no pueden avanzar y el equipo de Cam Newton es obligado a despejar | Panthers 0-0 Saints

15:00 Las Panteras tendrán la primera posesión de balón | Panthers 0-0 Saints

PRIMER CUARTO

¡Arranca el juego en el Mercedes-Benz Superdome!

PREVIA

VIDEO: Las Panteras ya están listas para este importante compromiso de playoffs. Un clásico en el Sur de la Conferencia Nacional

The @Panthers are warming up for #CARvsNO, coming up at 4:40pmET on @NFLonFOX! #NFLPlayoffshttps://t.co/1rBoZvtccE