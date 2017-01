Así quedaron los playoffs de la NFL

Con la victoria de los Empacadores de Green Bay sobre los Leones de Detroit, quedaron definidos los playoffs de la NFL.

Ronda de comodines

En la Conferencia Nacional, los Lions, con el último boleto a playoffs, visitarán a los Halcones Marinos de Seattle, monarcas de la división Oeste y tercer sembrado; mientras los Packers (3) se medirán ante los Gigantes de Nueva York (quinta posición).

Del lado de la Conferencia Americana, los Delfines de Miami (6) tendrán un regreso de altura a la postemporada cuando se enfrenten a los Acereros de Pittsburgh.

Por último, habrá una revancha entre los Raiders de Oakland (5) y los Texanos de Houston (4), quienes ya se habían enfrentado el 21 de noviembre en el Estadio Azteca, con triunfo para los ‘Malosos’.

LOS QUE DESCANSARÁN LA PRIMERA SEMANA

Los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Vaqueros de Dallas se alzaron en lo más alto de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente y aseguraron jugar toda la postemporada en su estadio, mientras los Jefes de Kansas City y los Halcones de Atlanta les siguieron de cerca en la segunda posición.

