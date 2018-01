Bills vs Jaguares, playoffs, NFL 2017, en vivo (0-0): MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Continúa la acción de los playoffs de la NFL en la Ronda de Comodines. En el segundo duelo de la Conferencia Americana, los Bills de Búfalo viajan a Florida para enfrentarse a los Jaguares de Jacksonville, en un duelo que definirá los próximos dos duelos de la Ronda Divisional en la AFC.

Los Bills, motivados por jugar su primer partido de postemporada desde 1999, llegan con la idea de imponerse y enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la siguiente fase, pero los Jaguars -con una de las mejores defensivas en la liga- buscan que la localía pese para así medirse contra los Acereros de Pittsburgh la próxima semana.

MINUTO A MINUTO

9:55 De poco sirvió el envío robado; los Jaguares son detenidos en tres jugadas y Nortman despeja el ovoide

11:32 ¡INTERCEPTADO! Colvin roba un envío de Tyrod Taylor y los Jags tienen una buena posición de campo (Yarda 35 de Búfalo)

12:19 Aunque logran consumir tiempo, los Jaguares siguen sin carburar y son obligados a despejar; los Bills iniciarán en su yarda 24

SEGUNDO CUARTO

TERMINA EL PRIMER CUARTO

0:02 Aunque logran un significativo avance, los Bills despejan; los Jaguares iniciarán en su yarda 11

5:47 Después de un pase incompleto de Bortles, Nortman patea el balón 62 yardas para encajonar a los Bills, que intentarán mover las cadenas desde su yarda 4

8:20 Tyrod Taylor conecta un pase de nueve yardas con Thompson, pero los Bills son detenidos en su yarda 43 y despejan el balón; Jacksonville iniciará su ofensiva en su propia yarda 13

10:23 Tres jugadas y para afuera. Blake Bortles no puede mover el ovoide y los Jags despejan

11:47: Aunque trataron, los Bills no pudieron mover más las cadenas y son obligados a despejar.

VIDEO: ¡Toda una fiesta en el EverBank Field de Jacksonville!

15:00 Los Bills tienen la primera posesión del encuentro

PRIMER CUARTO

¡Arranca el partido en el EverBank Field!

PREVIA

VIDEO: Los Bills salieron motivados al terreno de juego; de ganar; se enfrentarán en la Ronda Divisional a los Patriotas de Nueva Inglaterra, vigentes campeones de la NFL

VIDEO: Por primera vez desde 2007, los Jaguares disputan su primer compromiso de playoffs en la NFL

VIDEO: Ni Roger Goodell, comisionado de la NFL, se quiso perder un partido tan histórico como el de este medio día en Jacksonville

VIDEO | Los Bills de Búfalo ya están listos para su primer compromiso de playoffs en este siglo. El equipo logró clasificar con el sexto boleto.

VIDEO | Blake Bortles ya calienta en la cancha. El mariscal de campo dirige a la ofensiva de los Jaguares de Jacksonville; finalizó la temporada regular con 315 pases completos de 523 intentos para 3 mil 687 yardas, 21 touchdowns y 13 intercepciones

¡Bienvenidos a la cobertura del partido!