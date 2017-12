Marshall Faulk es demandado por acoso sexual

Ciudad de México





Marshall Faulk, un miembro del Salón de la Fama del fútbol americano, y otros dos comentaristas de la cadena NFL Network fueron suspendidos después que una mujer que trabajó como estilista de vestuario con el canal los demandó por acoso sexual.

La NFL identificó a los tres demandados como Faul, Ike Taylor y Heath Evans. Todos fueron “suspendidos de sus cargos en NFL Network mientras se investigan estas acusaciones”, dijo el vocero de la liga, Brian McCarthy.

Jami Cantor describió varios encuentros inapropiados de índole sexual con los tres ex jugadores de la NFL y otros hombres que han trabajado con la cadena, según la demanda, que fue reportada primero por Bloomberg.

El ex ejecutivo de NFL Network, Eric Weinberger, y los ex comentaristas Donovan McNabb y Eric Davis, ambos también ex jugadores, están entre las personas mencionadas en la demanda.

Cantor trabajó con NFL Network durante una década, hasta que fue despedida en octubre de 2016. En la demanda contra NFL Enterprises, la mujer argumenta que hubo discriminación por género y edad, acoso sexual que provocó un ambiente hostil de trabajo, despido injustificado y difamación.

“Los supervisores sabían lo que estaba pasando, los supervisores lo vieron”, dijo la abogada de Cantor, Laura Horton, al diario The New York Times.

Cantor dijo en la demanda que Faulk la manoseó y le hizo “preguntas muy personales y ofensivas” sobre su vida sexual. Cantor argumentó que recibió mensajes de texto inapropiados y sexualmente explícitos de Weinberger, McNabb, Taylor y Evans.

Weinberger es presidente de Bill Simmons Media Group, y presuntamente le fue otorgada una licencia. McNabb y Davis ahora trabajan con otra cadena de televisión.