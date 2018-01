Comenzó despido masivo de técnicos en la NFL

Como cada año, el día siguiente al fin de las 17 semanas que conforman la temporada regular de la NFL, se lleva a cabo el 'Black Monday', en donde se suscita el despido de varios entrenadores en diferentes equipos.

Hasta el momento, los entrenadores que han sido despedidos son Jack del Río, de Oakland; Chuck Pagano, de Indianápolis; Jim Caldwell, de Detriot y John Fox, de Chicago.

Asimismo, otro entrenador que dejó su cargo fue Bruce Arians, con Arizona, a raíz de que anunció su retiro, además de que Green Bay despidió a Dom Capers, quien fungía como coordinador defensivo.

Por otro lado, se espera que en las próximas horas se anuncie el futuro de Marvin Lewis, con Cincinnati; el de Bill O'Brien, con Houston; el de John Harbaugh, con Baltimore, además de que los Gigantes de Nueva York den a conocer quién será su nuevo coach para 2018.

Los despidos se irán incrementando conforme avance la postemporada, a lo igual que los anuncios de nuevos entrenadores para la próxima temporada.

