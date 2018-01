La NFL anuncia los duelos que se jugarán en Londres

Ciudad de México

A través de su página de internet y de sus redes sociales, la NFL anunció los partidos que se estarán llevando a cabo en Londres para la próxima temporada 2018. Dichos duelos se jugarán en el Estadio de Wembley y en lo que será la nueva casa del Tottenham.

En total serán tres los enfrentamientos que se llevarán a cabo en la capital británica. El primer cruce será el domingo 14 de octubre, cuando en el marco de la semana 6, los Halcones Marinos de Seattle, en el nuevo estadio del Tottenham, se midan a los Raiders de Oakland, equipo que en esta ocasión irá a Inglaterra tras dos vistas a la Ciudad de México.

Los dos duelos restantes se jugarán en las semanas 7 y 8, los días 21 y 28 de octubre, ambos sobre el césped del Estadio de Wembley. El segundo de estos tres partidos será el que protagonicen las Águilas de Filadelfia y los Jaguares de Jacksonville; el último choque será entre los Titanes de Tennessee y los Cargadores de Los Ángeles.

Aún por confirmar los equipos que estarán jugando la próxima temporada en el Estadio Azteca, para el duelo de la NFL en la Ciudad de México, todo parece indicar que los Carneros serán uno de los dos cuadros que vengan a la capital mexicana.