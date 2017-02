Pasto del Azteca no convence a Asociación de Jugadores de la NFL

El regreso de la NFL a México, por segundo año consecutivo, no pareció alegrar a toda la familia de la Liga de futbol americano más popular del mundo, pues la Asociación de Jugadores piensa que la calidad del césped del coloso de Santa Úrsula no está a la altura de un juego de este calibre.

Tras el anuncio de Roger Goodell sobre el partido que los Patriotas y los Raiders de Oakland disputarán en México, este año, la Asociación se expresó en redes sociales.

"Roger Goodell dice 'sí' a volver a jugar en México. Esperamos que las condiciones de la cancha estén a la altura", sentenciaron.



Roger Goodell says yes to going back to Mexico. Hopefully the field conditions are up to par 🤔 We'll address tomorrow at 3:30 CST