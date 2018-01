Titans vs Patriots, en vivo, NFL 2018, Playoffs (7-14): MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Los New England Patriots recibirán a los Tennessee Titans en el Gillette Stadium, partido de ronda divisional de los playoffs de la NFL, donde ambos equipos buscarán llegar a la Final de la Conferencia Americana (AFC).

Los Patriots, vigentes campeones de la NFL, querrán continuar con la gran temporada que han tenido, pues lograron tener una marca de 13-3, lo que los colocó como el mejor equipo de la AFC y para ello deberán demostrarlo cuando se enfrenten a Tennessee (10-7), quienes obtuvieron su pase a esta fase al vencer a los Chiefs en ronda de comodín.

MINUTO A MINUTO

9:20 ¡Touchdown de los Patriots! James White expande la ventaja con un acarreo de seis yardas; el extra es bueno

11:23 Los Patriotas detienen a los Titanes que despejan el balón

13:18 ¡Touchdown de los Patriotas de Nueva Inglaterra! Tom Brady lidera una serie ofensiva de siete jugadas, la cual culmina con un pase de 5 yardas con James White; el extra es bueno

SEGUNDO CUARTO



TERMINA EL PRIMER CUARTO

1:14 ¡Touchdown de los Titanes de Tennessee! Corey Davis quema a Malcolm Butler y recibe un pase de Marcus Mariota (15 yardas), el extra es bueno

4:54 ¡Gran acarreo de Marcus Mariota que mantiene viva la serie ofensiva de los Titanes!

6:31 Por segunda ocasión consecutiva, la defensiva de Tennessee logra detener a Tom Brady y compañía, por lo que los Patriots despejan

VIDEO: James Harrison se ha vuelto en un elemento destacado en la defensiva de los Patriots

9:12 Los Patriotas logran detener en tres jugadas a Marcus Mariota y compañía, por lo que los Patriotas volverán a la ofensiva

10:03 Los Titanes son obligados a pedir un tiempo fuera, pues el reloj para sacar la jugada ya se le estaba expirando a Marcus Mariota

12:43 Tom Brady es frenado y los Patriotas tendrán que despejar

15:00 Los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen la primera posesión del partido

PRIMER CUARTO

¡Arranca el partido en el Gillette Stadium!

PREVIA

Los Patriotas quieren el bicampeonato en la NFL, hazaña que ellos mismos alcanzaron en 2004, cuando ganaron las ediciones XXXVIII y XXXIX del Super Bowl

p>VIDEO: Los Patriotas y los Titanes ya están listos para su juego de playoffs





¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL PARTIDO DE RONDA DIVISIONAL!