¿Jugar en México? No es problema para los Patriots

Enviado, Minneapolis

En los siguientes días la NFL hará oficial el partido del estadio Azteca para la temporada 2018 y se especula que podrían adelantar la fecha, ya que en el mes de noviembre –cuando se han jugado los dos últimos- puede representar un duelo crucial en la temporada.

Para los Patriotas de Nueva Inglaterra, que visitaron a los Raiders de Oakland en la ciudad de México el 19 de noviembre no hacen una gran diferencia, ni siquiera para el polémico Bill Belichick, quien fue criticado por comentar que estaba contento de no haber sido afectado por un “terremoto o una explosión volcánica” en su visita.

“Cumplimos con el calendario, no tenemos control de cuando se controlan solo llegamos a jugar sean en México, Londres o Nueva Inglaterra. Así que lo que sea estaremos listos. Hay una variedad de circunstancias cada vez que agendas un partido, ciertamente es diferente jugar en diciembre o en septiembre, pero no lo podemos controlar así que no nos preocupamos por eso”, dijo el entrenador en jefe de los Patriotas durante el Opening Night del Super Bowl 52.





"No tenía mala intención en ese mensaje. Es un viaje largo pero fue una gran experiencia para todos. Estuvimos en un gran ambiente y lo disfrutamos", es lo que dijo posteriormente.

Para Danny Amendola, el receptor que visitó la ciudad de México en el verano para promocionar el partido la experiencia fue mucho más agradable y la repetiría muchas veces de ser necesario, “fue divertido, primera clase desde el primer segundo en el que llegamos ahí. El estadio era electrizante. Creo que lo podríamos hacer un par de veces en la temporada o tres si es necesario o las veces que sea porque fue increíble.”, explicó el jugador, quien realizó un tour de tres días junto a Julian Edelman y pudo conocer las pirámides de Teotihuacán así como varias atracciones turísticas de la capital mexicana.









De hecho ninguno de los jugadores de plantilla parece tener malos comentarios sobre el viaje, que resulta menos agotador que ir a Londres o incluso, recorrer Estados Unidos de Costa a Costa.

“México tiene una gran atmósfera, y grandes fans, fue un gran partido para jugar. Mucho ruido y con muchos grandes fans al futbol americano”, agregó Stephon Gilmore, esquinero que se incorporó al equipo este año con un contrato de 65 millones de dólares.





Se espera que para el 2018 los Carneros de Los Ángeles funjan como locales en el Coloso de Santa Úrsula en un duelo inter conferencia ante los Jefes de Kansas City, pero la liga podría confirmarlo el viernes, durante la conferencia de prensa del comisionado Roger Goodell.