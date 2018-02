Muere jugador de los Colts en accidente automovilístico

El defensa de los Indinápolis Colts Edwin Jackson murió hoy en un accidente automovilístico provocado presuntamente por un conductor ebrio poco antes del inicio del Super Bowl LII, que enfrenta a los New England Patriots y los Philadelphia Eagles.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando un automóvil impactó el vehículo en el que Jackson se transportaba por una carretera interestatal cerca de Indianápolis junto a otro hombre que también murió al instante.

El Departamento de Policía del Estado de Indiana (ISPD, por sus siglas en inglés) confirmó que las víctimas fueron "completamente identificadas" y que "las familias de ambos ya fueron notificadas".

"El conductor del automóvil, que al parecer prestaba servicio de transporte compartido, se detuvo a un lado de la carretera para asistir al pasajero (Jackson) que le manifestó sentirse enfermo. Los dos murieron cuando el otro conductor los embistió por con una camioneta", señaló el ISPD en un comunicado.

Los Colts lamentaron lo sucedido. "Tenemos el corazón roto. Edwin, de 26 años, era amado por todos en la organización de los Colts. Admiramos su personalidad extrovertida, su espíritu competitivo y su mentalidad trabajadora", indicó el texto emitido.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de ambos en esta difícil situación", agregó el equipo de Indianápolis, que no contó con la presencia de Jackson en la temporada pasada debido a una lesión que el defensa sufrió.

