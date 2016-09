MINUTO A MINUTO: Águilas 3-0 Osos

Las Águilas de Filadelfia visitarán a los Osos de Chicago en otro juego de lunes por la noche de la NFL. Los visitantes, que de la mano del novato Carson Wentz derrotaron a los Cafés de Cleveland la semana pasada, buscarán continuar un buen ritmo ante los Osos de Jay Cutler, quienes buscarán recuperarse de la jornada pasada ante los Texanos de Houston. Para ello harán gala de una buena defensiva que promete un duelo cerrado que se resolverá en los últimos minutos del juego.

La jugada que les pudo haber dado la anotación a las Águilas

6:15 Filadelfia mueve bien las cadenas pero se conforma con un gol de campo de Caleb Sturgis (25 yardas)

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Fletcher Cox de las Águilas dio autógrafos previo al partido

7:26 pm Se entona el Himno Nacional de Estados Unidos en el Soldier Field

.@Anthem_Singer just brought down DA HOUSE on #MNF! #PHIvsCHIpic.twitter.com/rgGwbHwEoX