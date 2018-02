Matt Patricia es nuevo head coach de los Leones de Detroit

El coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Matt Patricia, fue nombrado este lunes como el nuevo entrenador en jefe de los Leones de Detroit, puesto que ejercerá durante las siguientes temporadas de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Tras la derrota frente a las Águilas de Filadelfia en el Súper Tazón LII, los Lions anunciaron a través de su página oficial, la contratación del entrenador originario de Nueva York, quien pasó las últimas 14 temporadas con el equipo de Bill Belichick.

