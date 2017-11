Lynch se revela en el himno de EU, pero respeta el de México

Unos minutos antes de comenzar el duelo entre Nueva Inglaterra y Oakland en la Ciudad de México, el corredor de los Raiders, Marshwan Lynch, se mantuvo sentado cuando sonó el himno de los Estados Unidos en el Estadio Azteca,

Tras esto, durante la entonación del himno nacional mexicano, 'The Beast Mode' se mantuvo respetuosamente de pie; posteriormente, luego de escuchar la pieza, se reunió con sus compañeros para el arranque del juego.

Marshawn Lynch sits during the US national anthem, stands for Mexican anyhem pic.twitter.com/8wdaKprEki