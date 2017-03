La LFA busca realizar un mundial de clubes en México

Ciudad de México

El director general de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), Juan Carlos Vázquez, adelantó que como un impulso para el organismo que encabeza se tiene previsto organizar el primer campeonato mundial de clubes, con equipos de Alemania, Austria y Japón.

"Es una iniciativa de la LFA organizar el primer campeonato mundial de clubes, y estamos invitando a la liga de Alemania, a la liga de Austria y a la liga de Japón, que sin duda es la más fuerte, para poder jugar un torneo de una semana y como tenemos la iniciativa buscamos que sea en México", destacó.

En entrevista, luego de la presentación del primer franquiciatario de liga y que se hizo de los derechos del equipo Maya, indicó que el único problema sería ponerse de acuerdo en el tema de la calendarización del evento y eso es lo que de alguna manera tiene detenido el proyecto.

"En donde más disyuntiva nos hemos encontrado sin duda es en el tema de los calendarios, esa es la parte difícil aún para concretar ese torneo, el cual primero se realizaría en nuestro país, pero vamos a trabajar en ello para tratar de concretarlo", comentó.

Por otra parte, se refirió al tema del dopaje y dijo que se dieron los años para educar al jugador en un tema tan importante, y el año pasado tuvieron ya la aceptación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) pero éste es un deporte que no tiene esa cultura".

Al respecto, añadió que por ser la CONADE un laboratorio certificado, el jugador que diera positivo se iba dos años suspendido, por ello se tomaron ese tiempo para informar al jugador sobre las consecuencias del dopaje.

"Dentro del futbol americano, en su estructura completa, no tenemos esa educación, el deporte de alto rendimiento en México si lo tiene y este deporte que es de alto rendimiento no, simplemente porque no es olímpico no se le ha dado esa educación y esa información, por eso nos dimos dos años para entrar a Conade y la WADA", dijo.