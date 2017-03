En un momento clave

Ciudad de México

No están en el mismo punto. Con apenas dos choques en la temporada ya se ha marcado distancia entre Eagles y Condors, y esta tarde la diferencia puede ser más grande, para convertirse en un punto que defina el camino para el resto de la campaña.

Eagles volverá al emparrillado del Palillo Martínez con una marca de 2-0 y Condors con un 0-2 y 77 puntos admitidos. Un equipo encontró su ritmo desde el inicio, mientras el otro todavía no confirma cuál será la base de su trabajo. Con este choque se abre la Semana 3 de la Liga de Futbol Americano Profesional.

La serie entre ambos equipos en 2016 fue de 1-1, pues los Aurinegros ganaron el primer encuentro 30-28 en el arranque de la temporada, y la revancha se produjo en la semana 4 cuando Eagles salió victorioso 19-0 firmando la primera blanqueada en la historia de la Liga.

De esta manera los comandados por el head coach José Manuel Campuzano, quien ha llegado a cambiar la cara a los del Vuelo Rojo, intentarán dominar a su rival y darle un golpe casi fatal a Condors para dejarlos con una losa de 0-3.

Luego de conseguir la victoria en Monterrey, el quarterback de Eagles, Raúl Mateos, confirmó que ese choque de visitantes mostró que están hechos para jugar y ganar en equipo.

"Afortunadamente nos llevamos la victoria, lo más importante fue el trabajo en equipo, no fue mi mejor juego, pero el equipo respondió de buena forma", declaró el número 18 de Eagles.

La escuadra rojiblanca luce un sistema ofensivo y defensivo balanceado y ha mostrado tener diferentes variantes de juego con un ataque explosivo, tanto por tierra como por aire.

Mateos dice que no se ha ganado nada, pues van solo dos semanas de juego: "Todos son rivales a vencer, siempre hay mucho que trabajar, ejecución, no cometer errores y no perder la concentración" concluyó.

Por su parte, el head coach de Condors, Enrique Zapata, se jugará su última carta frente a Eagles. Zapata sabe que de no ganar este domingo, tendrá una difícil tarea para encarar la segunda vuelta del campeonato.

De igual manera, Ángel Toledo, back defensivo, augura un buen partido para su escuadra: "Vamos a tratar de dar la sorpresa y cambiar la situación del equipo en el inicio". También recordó aquellos gratos momentos en su antiguo equipo: Me gustará cubrir los pases de Mateos (quarterback de Eagles) el domingo", concluyó.