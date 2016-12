Los mejores tenis navideños son para Kyle Rudolph

Llamarte Rudolph (Rodolfo en español) nunca tuvo tantos beneficios para aprovechar las fiestas navideñas, y así lo presumió el jugador de los Vikingos de Minnesota, Kyle Rudolph, quien presentó unos tenis personalizados para el duelo donde enfrentarán a Empacadores en la jornada navideña de la NFL.

El ala cerrada de los Vikingos saltará al campo con unos tachones que llevarán la imagen de su 'tocayo' Rodolfo el Reno, famoso personaje de la nariz roja que acompaña a Santa Claus en la entrega de regalos de noche buena.

My guy @MACHE275 killed these custom @nike cleats for Christmas Eve!! #rudolph#customcleats#uniswag#vikingspic.twitter.com/35qiBR6UcQ