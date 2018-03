Vikingos oficializan la llegada de Kirk Cousins

Tras haberse reunido con los directivos durante dos días, además de visitar el U.S. Bank Stadium y el campo de entrenamiento, los Vikingos oficializaron la llegada de Kirk Cousins como su nuevo quarterback.

"Soy muy afortunado de estar entrando en este vestuario-no sólo el talento, sino los hombres", dijo Cousins en su presentación.



El ex mariscal de campo de los Pieles Rojas firmó un contrato por tres temporadas con Minnesota, por 84 millones de dólares, cantidad que lo convierte en el jugador mejor pagado de toda la NFL.

