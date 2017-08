Jugadores de Dallas atienden llamadas para recaudar fondos por 'Harvey'

Tras la destrucción que dejo el paso del huracán Harvey en diversas ciudades de Texas, Estados Unidos, diferentes personalidades del deporte mostraron su apoyo a los damnificados de las zonas afectadas. El día de hoy fue el turno del equipo de la NFL los Vaqueros de Dallas.

Mediante su cuenta de Twitter, los jugadores y el cuerpo técnico de los Cowboys promovieron un 'Teletón' para recaudar fondos para los perjudicados por Harvey, en el cual los telefonistas serían ellos mismos.

LIVE telethon now for @SalvationArmyUS Hurricane Harvey relief! Players are taking your calls now 844-790-5687 6-7:30pm CT #Cowboys4Texaspic.twitter.com/ONfOMboev1