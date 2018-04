Juego de la NFL en el Estadio Azteca ya tiene fecha

El juego de la NFL en México entre los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City será en una de las fechas más emblemáticas de la liga.

A un día de que se revele el calendario oficial para la temporada 2018-2019, los Chiefs aseguraron que se medirán contra los Rams en el Estadio Azteca el lunes 19 de noviembre a las 19:15 horas, siendo el segundo Monday Night Football en disputarse en nuestro país (así como fuera de Estados Unidos).

It's official. We're headed to Mexico City on November 19! #VamosChiefspic.twitter.com/o9vh9nxKWr