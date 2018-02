Josh McDaniels es nuevo head coach de los Colts

Los Colts de Indianápolis contrataron a Josh McDaniels como su nuevo entrenador.

Los Colts anunciaron el martes la contratación del ex coordinador ofensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra, aunque hace unas tres semanas trascendió que ambas partes tenían un acuerdo sobre la mesa.

No se dieron detalles del contrato.

We are excited to welcome Josh McDaniels, who has agreed to terms as our new head coach!



Press conference scheduled for Wednesday. pic.twitter.com/FIzhqIf2y4