Johnny Manziel revela que padece bipolaridad

Ciudad de México

Johhny Manziel, ex jugador de los Cleveland Browns reveló durante una entrevista en el programa televisivo Good Morning America, que sufre bipolaridad y que ya se está medicando para buscar una oportunidad de volver a la NFL.

Manziel, quien abandonó el deporte por problemas de conducta hace tres años, declaró que lo diagnosticaron con bipolaridad "hace cerca de un año".

En su paso por Cleveland, Johnny tuvo dos temporadas poco alentadoras, lo que propició su salida de la liga.

"Uno queda mirando el techo, solo y en esa depresión y de nuevo en esa esquina oscura sentado en el cuarto, solo, súper deprimido, pensando en todos los errores que han hecho en tu vida", dijo. "¿Qué me consiguió eso? ¿A dónde fue que me llevó eso, excepto fuera de la NFL? ¿Qué me consiguió? La desgracia", declaró Johnny Manziel.

De igual forma, declaró que debido a la gran mejora que ha tenido, buscará una segunda oportunidad de volver a la NFL.

"No sé qué tipo de regreso será, pero si sé que quiero regresar al terreno de juego que me trajo tanta felicidad en mi vida y me hace feliz poder hacer mi trabajo", finalizó.