Joe Thomas se retira tras 11 años en la NFL

El tacle izquierdo Joe Thomas, considerado uno de los mejores jugadores ofensivos de la última década de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), anunció su retiro de los emparrillados este miércoles, luego de 11 temporadas con los Cafés de Cleveland.

"Desde el momento en el que fui elegido en el Draft, esta ciudad me acogió de una forma que nunca podré describir. Fue una decisión extremadamente difícil, pero la mejor para mí y mi familia", comentó el jugador de 33 años de edad en un comunicado oficial.

“It’s been an amazing ride for the last 11 years.”



