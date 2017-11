Jerry Jones acusado por 'conducta perjudicial' para la liga

Arlington, Texas

El enfrentamiento entre el dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, y la NFL alcanzó un grado mayor con la carta de advertencia que recibió el primero por sus acciones consideradas "perjudiciales" a los intereses de la organización.



La NFL envió una carta al abogado de Jones, David Boies, en la que se acusa al dueño de los Cowboys de perjudicar a los mejores intereses de la liga, por su actitud pública de objeción a que se cierre una extensión de contrato del actual comisionado Roger Goodell.



La misiva que le fue enviada a Boies, contratado por Jones, califica las acciones del poderoso dueño del equipo tejano de sabotear las negociaciones.



El envío de la carta fue la respuesta que obtuvo Jones después que amenazase públicamente con demandar a la NFL si la extensión de contrato de Goodell era aprobado por el comité de compensaciones, integrado por seis propietarios.



Los 32 dueños, de manera unánime, votaron en mayo para permitir que el comité cerrara un acuerdo con Goodell, pero ahora Jones, que fue retirado como séptimo miembro, sin derecho a voto, considera que el proceso no representa los intereses de todos los propietarios y que hay otros asuntos más prioritarios dentro de la NFL.



La carta, reportada primero fue dada a conocer por The Wall Street Journal, fue escrita por un consejo externo del comité de compensaciones.



Es la última escalada de una pelea entre la NFL y uno de sus dueños más poderosos de la liga.



Jones ha negado que sus objeciones para la extensión de contrato de Goodell estén relacionadas con la decisión del comisionado de suspender a su corredor estrella Ezekiel Elliott, por seis partidos, por presunta violencia doméstica, de la que nunca fue acusado formalmente a nivel de la ley.



De cualquier manera, ayer, miércoles, Elliott desistió de su apelación en la Segunda Corte de Apelaciones de Estados Unidos.



Una audiencia estaba programada para el 1 de diciembre para un potencial recurso preliminar, un último esfuerzo por defenderse de una suspensión completa de seis juegos por violar las políticas de conducta personal de la NFL.



Elliott podrá incorporarse a los Cowboys para el juego del próximo 24 de diciembre contra los Seahawks de Seattle Seahawks.



El enfrentamiento de Jones no es solo con Goodell sino también y de manera especial contra el dueño de los Falcons de Atlanta, Arthur Blank, presidente del comité de compensación y que el pasado domingo cuando su equipo recibió a los Cowboys le negó el saludo, algo que ha sido considerado como una completa descortesía.



Lo que si hizo Blank, el lunes, fue dar a conocer un comunicado del comité en el que adelantaba que trabajaban en el proceso de cerrar la nueva extensión de contrato con Goodell y mantendrían informados a los dueños de lo conseguido.



Aunque Jones no respondió de manera oficial al comunicado ofrecido por Blank, si dijo el martes a través de la radio, en Dallas, que "más de la mitad de los dueños" están de acuerdo con sus puntos de vista sobre el proceso de negociación del nuevo contrato y esperan a conocer el acuerdo final para hacer la votación.



En cuanto a la posibilidad, que la NFL posee, a nivel de estatuto, de obligar a Jones a que vende la franquicia, la mayoría de los propietarios consideran que esa medida no será, en ningún momento, tomada en consideración.



Los dueños están completamente de acuerdo con Jones que la NFL tiene asuntos muchos más graves que solucionar como es la perdida permanente de audiencias de televisión y de asistencia a los campos, y la mala imagen que está dando con las protestas de algunos jugadores durante la interpretación del himno nacional.