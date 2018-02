Jay Ajayi de Europa a los Delfines… y al Super Bowl

Minnesota

Su familia y sus amigos viven en Europa. Él empezó la temporada con los Delfines de Miami y, definitivamente, no hubiera tenido muchas aspiraciones. Pero un cambio a los Eagles de Filadelfia en la Semana 7, lo tiene muy cerca de ser campeón.

El corredor Jay Ajayi está viviendo una aventura muy peculiar, ya que no solo forma parte de un backfield sólido en el que él es un miembro más, sino que viene de una familia en la que la NFL no es una pasión.

"Hablando con mis amigos en Europa o en Londres les dijo que es como si estuviera jugando la final de la Champions League o la final de Mundial de futbol", explicó Ajayi.

El corredor nació el 15 de junio de 1993 en Londres, pero se mudó a Estados Unidos, donde estudió la preparatoria y la Universidad (Boise State). Fue elegido en el Draft de 2015 por los Delfines. Estuvo con ese equipo 2015, 2016 y comenzó la temporada, pero para la semana 9 ya estaba con las Águilas.

El camino lo llevó a estar con el mejor conjunto de la NFC para alcanzar el Super Bowl, siendo el quinto jugador inglés que lo consigue, luego de que lo hicieran Osi Umenyiora, Marvin Allen, Scott McCready y Lawrence Tynes.

"Este es un sueño hecho realidad, porque llegué a un equipo que sabía qué hacer para ganar, y quiero dejar mi marca y ser campeón de la NFL", dijo, quien después ahondó en el tema de no ser el equipo favorito para este encuentro. "Siempre he sido un jugador que no es favorito, así que no es algo nuevo para mi, pero es más dulce cuando la gente no cree en ti y ganas".

Jay sumó 465 yardas sin anotación con los Delfines, mientras que con las Águilas sumó 408 yardas y un touchdown, esto en la temporada regular. En los playoffs ha corrido para 127 yardas, aunque sin anotación.