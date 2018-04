James Harrison anuncia su retiro tras 15 temporadas

Ciudad de México

El linebacker James Harrison, quien está a unos días de cumplir 40 años de edad, anunció su retiro de la NFL tras 15 temporadas como profesional.

El apoyador forjó gran parte de su carrera con los Acereros de Pittsburgh, equipo en donde jugó poco más de 13 temporadas, ganando los Súper Tazones XL y XLIII, además de perder el Super Bowl XLV. Además, Harrison fue electo cinco veces jugador de Pro Bowl, dos veces All Pro y fue nombrado defensivo del Año en el 2008.

"Me he perdido tanto por mucho tiempo... y ya terminé. Muchas gracias a mi familia, entrenadores, los aficionados, y todos los que jugaron un papel en mi vida en el fútbol americano", fue el mensaje que el ex linebacker puso en su Instagram.





Además de los Steelers, James Harrison tuvo la oportunidad de jugar con los Bengals, en el 2013, conquistando el título de la AFC Norte en ese año; asimismo, el apoyador disputó sus últimos partidos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, con quienes llegó al Super Bowl LII, el cual perdió. ante Filadelfia.