Hay un gran talento en México para exportar a la NFL: Rod Woodson

Ciudad de México

El ex defensivo profundo de los Acereros de Pittsburgh y de los Raiders de Oakland, Campeón del Super Bowl XXXV, con los Cuervos de Baltimore, Rod Woodson, fue el invitado especial en la presentación del Hall of Fame Academy México, la cual tiene objetivo incentivar y la formación de jóvenes con la práctica del futbol americano.

Ante esto, el ahora miembro del Salón de la Fama de la NFL, habló para La Afición, afirmando que le ha sorprendido la gran cantidad de talento, equipos e infraestructura que hay en nuestro país para este deporte.

"Me ha dejado muy sorprendido la respuesta de la gente aquí en México. Los jóvenes son muy talentosos, he visto cosas que me han agradado mucho, sobre todo la gran afición e importancia que existe para el futbol americano en este país, la cantidad tan impresionante de equipos y la infraestructura que existe, la cual es muy similar a la que hay en Estados Unidos", dijo Woodson.

LA NFL DEBE SEGUIR

Por otro lado, el ex defensivo se mostró feliz por la continuidad que la NFL ha dado a nuestro país para seguir albergando partidos de temporada regular hasta el 2019, argumentando que México ha demostrado ser siempre un país que encierra una gran pasión por la NFL, la cual se demostró en los juegos que se organizaron en 2016 y 2017.

"Fue una gran experiencia haber venido con los Raiders a los partidos contra los Texans y los Patriots, fue impresionante ver el Estadio Azteca lleno, es algo que en Estados Unidos es difícil ver, por eso me da gusto que la oficina de la NFL haya optado por seguir aquí; ahora vendrán los Chiefs y los Rams, pero qué bueno que la liga siga en México, ojalá vengan más equipos pero es una gran iniciativa venir aquí", afirmó.

A RESPONDER CON GRUDEN

Asimismo, Woodson nos platicó un poco sobre las aspiraciones de los Raiders para la próxima temporada, afirmando que Jon Gruden deberá de demostrar, desde el inicio, el por qué del contrato a 10 años por casi 100 millones de dólares que la franquicia desembolsó por el 'Chucky'.

"Son un equipo talentoso. A pesar de que perdieron a Crabtree, creo que con la llegada de Jordy Nelson, en compañía de Amary Cooper, el equipo podrá pelear en la AFC Oeste. Eso sí, Gruden debe de desquitar lo que el equipo pagó por él y debe de ir a ganar Súper Tazones, para eso lo llevaron. Cualquier otra cosa es un fracaso".

EL ÚNICO FAVORITO

Por otro lado, Woodson se refirió a los Acereros de Pittsburgh, equipo que se volvió a quedar corto en sus aspiraciones pata llegar el Super Bowl, pero que -sin duda- parte, nuevamente, como el gran favorito en la AFC Norte y como gran candidato en la Conferencia Americana.

"Volverán a ser los favoritos. Es una gran noticia que Ben (Roethlisberger) vuelva con el equipo, tienen una gran ofensiva, para mí la mejor de toda la liga, sólo a la espera de lo que vaya a suceder con Le'Veon Bell. La AFC Norte es un división difícil, porque ahí están los Bengals y los Ravens, pero son los principales candidatos a llevarse el título y por supuesto para llegar al Super Bowl", sentenció.