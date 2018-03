Hall of Fame Academy, oportunidad para jóvenes de llegar a la NFL

Ciudad de México

Se hizo la presentación de la Hall of Fame Academy de la Ciudad de México, la cual tiene como objetivo incentivar los valores y la formación de jóvenes con la práctica del futbol americano.

El evento contó con la presencia de Mike López, Hall of Fame coach en México; Brian Pariani, Hall of Fame coach y ex entrenador asistente de los Ravens, 49ers, Texans y Broncos; Gustavo Islas, Administrativo del Hall of Fame Academy México y Joaquín Castillo, ex quarterback de los Pumas y comentarista de futbol americano en TV Azteca.

El Hall of Fame Academy recibirá un máximo de 600 prospectos, teniendo como objetivo hacer visorías de jóvenes de secundaria y preparatoria, eligiendo a los ocho mejores, mismos que tendrán la oportunidad de asistir a Estados Unidos para probarse en la Academia que se lleva a cabo en julio. Asimismo, la Academia tiene como propósito becar a jóvenes mexicanos para que tengan la oportunidad de llegar a la NFL.

La inscripción tendrá un costo de 4 mil 500 pesos. El curso se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de abril en la FES Acatlán.