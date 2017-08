Los Falcons, apúntenlos como serios favoritos

Ciudad de México

La estructura está hecha para mantenerse en el penthouse de la Conferencia Nacional por varios años, ahí, al lado de los Empacadores de Green Bay y los Halcones Marinos de Seattle, los equipos más constantes de la NFC en las últimas campañas, y al haber llegado a ese nivel, es momento de poner a Atlanta en el grupo de favoritos para esta temporada...y las que vienen.

Y no es tan complicado darse cuenta de que tienen los elementos para confirmar los pronósticos dentro del emparrillado. Hagamos una revisión. QB de élite. Sólido backfield para mover el balón por tierra. Espectacular tándem de receptores. Con eso van a hacer una fiesta al ataque. Matt Ryan llega con un espectacular desempeño de casi 5mil yardas por aire, tiene una buena edad (32años) y estará rodeado por una de las mejores líneas ofensivas de la liga, no por nada tres de sus jugadores estuvieron en el ProBowl, así que no estaría mal apostar a que el QB puede ser el décimo mariscal de campo en la historia de la NFL que lo hace en una temporada.

El punto débil se tiene en la parte defensiva. En ese lado del campo estuvieron por debajo de lo que hicieron con el ovoide en su poder. Aun así, llegaron al Super Bowl y por tres cuartos, dominaron ese juego. Sabiendo de qué parte cojean, decidieron llenar huecos con gente joven que va a acompañar a los jugadores que recién llegaron en 2016. Entonces tienen juventud del lado defensivo que, poco a poco va a ser la diferencia y sus números van a mejorar.

Una de las razones para confirmar que Atlanta va a ser más respetado del lado defensivo y eso significa que su récord será mejor está en la mente del entrenador en jefe, Dan Quinn. Experto en defensiva, y habiendo trabajado como coach siempre de ese lado(como coach de la línea defensiva cuando llegó a la NFL en 2001 con San Francisco),en su tercer año sigue cambiando a este sector, y eso se verá inmediatamente.

Lo anterior los hace pensar en que 12 o 13 victorias están más que al alcance, y más cuando revisas que en su calendario tienen juegos frente a rivales que no tienen el mismo peso, como Chicago, Búfalo, Miami o Jets. Un factor que no aparece en las estadísticas y que no se tiene forma de medir ese impacto psicológico que provocó la caída en el Super Bowl.

El haber dejado ir un juego queganaban28-3 y perderlo en tiempo extra fue un golpe muy fuerte, que pone a prueba a cada uno de sus jugadores y coaches.

Lo que todos piensan es que ese momento nunca se lo podrán quitar de la mente, pero sí saldrán más fuertes y peligrosos. Todos aprendieron y esa lección los hará ser más agresivos para terminar los juegos, serán más asfixiantes con sus rivales, un reto que pocos (quizá solo Green Bay, Dallas, Nueva Inglaterra y Tampa Bay) puedan contener.

LA FIGURA

Matt Ryan | Quarterback

En su novena temporada en la NFL, confirmó que es un QB de élite. Con 38 pases de anotación (su mejor desempeño), casi 5 mil yardas (4 mil 944), y solo siete intercepciones, llevó a la ofensiva de los Halcones a otro nivel, y eso le dio como premio su pase al Super Bowl. El mariscal tiene un excelso tándem de receptores y un sólido ataque terrestre, elementos con los que volverán a ser contendientes al título.

DAN QUINN- Marca en la NFL: | Marca con el equipo:

Llevó al equipo al siguiente nivel, pero se quedó a un cuarto y medio de completar una campaña perfecta. A un que su perfil es netamente defensivo, supo hacer que su ofensiva explotara y así será este 2017, curiosamente, es la defensa donde debe mejorar.

EL DATO

De la semana 7 a la 11 tendrán cuatro juegos como local, una etapa en la que pueden levantar el vuelo para separarse del resto.

PRONÓSTICO: 12-4