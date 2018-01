Atlanta Falcons vs. Los Angeles Rams, playoffs, NFL 2017, en vivo (26-13): MINUTO A MINUTO

El sábado de comodines concluye en el Memorial Coliseum, casa del primer Super Bowl de la historia, el cual será el encargado de albergar el duelo entre los Halcones, los aún Campeones defensores de la NFC, y los Carneros, equipo que jugará su primer duelo de postemporada en Los Ángeles desde enero de 1986.

El duelo es sumamente parejo. Los dirigidos por Matt Ryan quizá no sean favoritos para ganar el partido, sin embargo las armas aéreas con las que cuentan son de gran calibre, además de tener el factor de la experiencia en su favor, tratando de defender el centro de la Conferencia Nacional que aún atañen.

Por su parte, el cuadro de California, es el que menos jugadores tiene con experiencia de playoffs de los 12 equipos que están peleando por llegar a Minnesota, puesto que únicamente cuenta con seis jugadores con esta condición, factor que les puede jugar en contra. Por otro lado, poseen una de las mejores defensivas de toda la NFL, la cual puede ser determinante para contrarrestar al ataque de Matt Ryan.

¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO!

01:08 ¡NO TENGA USTED NINGUNA DUDA! Próxima semana, los Halcones se medirán a las Águilas por un boleto al Juego de Campeonato de la NFC | Falcons 26-13 Rams

02:00 Pausa de los 02:00 minutos. Si aquí no pasa algo raro, los Halcones irán a Filadelfia la próxima semana | Falcons 26-13 Rams

02:05 La recepción de Higbee fue anulada; los Carneros fallan en cuarta oportunidad y con esto los Halcones parecen amarrar el partido | Falcons 26-13 Rams

02:11 Al final Higbee no puede completar el proceso de recepción y la anotación es anulada | Falcons 26-13 Rams

02:16 ¡TOUCHDOWN, Rams! Higbee hace la recepción y pone emocionante el duelo; la jugada está siendo revisada | Falcons 26-19 Rams

03:41 ¡OTRA GRAN ATRAPADA DE WOODS! Gran concentración en cuarta oportunidad | Falcons 26-13 Rams

05:48 ¡TOUCHDOWN, Falcons! ¡Flotadito! Así encuentra Ryan a Jones y los Halcones parecen dar el golpe final; ganan por 13 | Falcons 26-13 Rams

06:33 Sanu rompe la defensiva por la mitad y deja a ATlanta en gran posición; los Halcones quieren dar el golpe definitivo; ganancia de 52 yardas en la jugada | Falcons 19-13 Rams

10:49 ¡Gol de campo! Después del buen trabajo de Gurley en esta serie ofensiva, los Carneros se deben de conformar con un gol de campo de Ficken | Falcons 19-13 Rams

11:35 Con dos acarreos de Gurley, los Carneros ya están dentro de la zona roja de Atlanta | Falcons 19-10 Rams

Último Cuarto

00:19 ¡Gol de campo! El dominio de los Halcones parece regresar en este tercer cuarto; Bryant conecta su cuarto intento del día | Falcons 19-10 Rams

06:27 ¡GRAN ATRAPADA! Woods, luego de un gran pase de Goff, recibe el pase sobre la banda con gran concentación | Falcons 16-10 Rams

06:45 En una larga serie ofensiva, Atlanta se llevó casi la mitad del tercer cuarto, pero llegando a la zona roja la defensiva de los Rams se cerró | Falcons 16-10 Rams

15:00 ¡Arranca la segunda mitad! En el Coliseo, los Halcones y los Carneros están en un duelo muy apretado | Falcons 13-10 Rams

MEDIO TIEMPO

00:00 ¡Fin de la primera mitad! Los Halcones estaban dominando, aprovechando errores, sin embargo los Carneros lograron responder en el segundo cuarto ¡HAY PARTIDO EN EL COLISEO! Atlanta recibirá la primera ofensiva del tercer cuarto | Falcons 13-10 Rams

00:03 Al final los Rams se van con un gol de campo y se acercan a tres puntos | Falcons 13-10 Rams

00:08 Ahora, Gurley no se puede quedar con el balón, NO COMPLETA EL PROCESO DE RECEPCIÓN, pero le sale mejor a los Rams puesto que el tiempo se detiene | Falcons 13-7 Rams

00:22 ¡QUÉ GRAN PASE! Goff conecta de 38 yardas con Woods y los Carneros están muy cerca de darle la vuelta | Falcons 13-7 Rams

Jared Goff going deep to Robert Woods! #ATLvsLAR #NFLPlayoffs pic.twitter.com/x09jmNSMCe

01:27 La situación cambia. Con el touchdown, la defensiva de los Carneros ahora presiona y darán la oportunidad a su ofensiva de ponerse al frente antes del medio tiempo | Falcons 13-7 Rams

02:00 A falta de 120 segundos efectivos de futbol americano en el Coliseo de Los Ángeles, los Carneros por fin respondieron a la ofensiva para volver al duelo | Falcons 13-7 Rams

02:34 ¡TOUCHDOWN, Los Ángeles! Gran arcoíris que manda Goff, quema al esquinero y completa con Kupp; los Rams ya se acercaron | Falcons 13-7 Rams

.@JaredGoff16 drops it perfectly to @CooperKupp for the TD! 🎯#LARams#NFLPlayoffspic.twitter.com/CPzUqJ9300