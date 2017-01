Gary Kubiak deja a los Broncos

Tras dos temporadas al frente del equipo, este lunes se oficializó la salida de Gary Kubiak como entrenador en jefe de los Broncos de Denver, debido a constantes problemas de salud.

Bajo su mando, el equipo tuvo marca de 24-11, el título divisional y de la Conferencia Americana, en el 2015, además del campeonato del Súper Tazón 50, en donde vencieron 10-23 a las Panteras de Carolina.

Los malestares de Kubiak se empezaron a manifestar con más frecuencia a partir de esta campaña, razón que inclusive lo dejó fuera para el duelo de la semana 6, en donde los Broncos cayeron 13-21 ante los Cargadores de San Diego.

En 2013, cuando Kubiak aún se desempeñaba como coach de los Texanos, sufrió un mini-infarto durante un duelo ante los Potros de Indianápolis, por lo que estuvo un par de días en el hospital. El entrenador salió de Houston al finalizar dicha campaña.

Kubiak firmó un contrato de 4 años con los Broncos, en enero de 2015, tras la salida de John Fox del equipo, por lo que aún le quedaban dos temporadas ligado a la institución.

Como jugador, Gary Kubiak fue elegido por los Broncos en la octava ronda del Draft de 1983, sin embargo siempre fue el segundo quarterback detrás de John Elway; ambos serían compañeros hasta 1991, año en el que Kubiak se retiró. En dicho lapso Denver perdió tres Súper Tazones (XXI, XXII y XXIV).

"I love to work and I love football, but the demands of the job are no longer a good fit for me." - Gary Kubiak



