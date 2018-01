Fundación de Andy Dalton recibe miles de donaciones de fans de Bills

Luego de que los Bills enviaran una carta de agradecimiento a los Bengalíes por haber vencido a los Cuervos de Baltimore, y con ello contribuir a que Buffalo volviera a los playoffs desde 1999, las muestras de gratitud siguen llegando para el equipo de Cincinnati.

Andy Dalton, quarterback de los Bengalíes y orquestador de la remontada ante los Ravens con un pase de touchdown en los últimos segundos del encuentro, presumió en redes las donaciones que algunos aficionados de Bills han realizado como muestra de reconocimiento.

Update: 1600 donors, $37,000! #BillsMafia we can’t thank you enough! This money is going to make a huge impact for seriously ill and physically challenged kids and their families! Keep it coming!!