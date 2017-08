Ezekiel Elliott apelará suspensión de seis partidos

La Asociación de Jugadores de la NFL anunció este martes que han apelado la suspensión de seis partidos en contra de Ezekiel Elliott, así lo anunció el organismo en redes sociales.

El corredor de los Vaqueros de Dallas fue sancionado el pasado viernes por un aparente caso de violencia doméstica en contra de su ex novia Tiffany Thompson.

“Vamos a representar a Ezequiel, como hacemos todos los jugadores para asegurarse de que la NFL se mantiene a su obligación de adherirse a los principios del debido proceso industrial en virtud del acuerdo de negociación colectiva", se lee en un comunicado del sindicato.

Our union has appealed the NFL’s six-game suspension of @EzekielElliott. pic.twitter.com/tAxspLs7RQ