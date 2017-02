Eric Berry renueva con los Jefes de Kansas City

Kansas City

Los Jefes de Kansas City, equipo de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL en inglés), llegaron a un acuerdo con el profundo Eric Berry para jugar por seis temporadas y 78 millones de dólares, de los cuales, 40 millones están garantizados.

El vínculo convierte al jugador de 28 años en el mejor pagado de su posición luego de haber negociado el año pasado sin poder llegar a un acuerdo multianual y tras tener una campaña sobresaliente con el equipo.

"Quiero terminar mi carrera en Kansas City, quiero jugar allí, me encanta la ciudad, me encanta el ambiente, amo a mis compañeros de equipo, realmente los miro más que compañeros de equipo", comentó Berry el mes pasado, tras declarar que no jugaría un año más con la etiqueta de "jugador franquicia".

El domingo había declarado que sería paciente ante la oportunidad de poder negociar un contrato multianual con el equipo de Kansas City, cosa que resultó idonea para el plantel, ya que utilizaron la designación de "jugador franquicia" en el tackle defensivo Dontari Poe.