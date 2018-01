Equipos locales, los favoritos en juegos de comodín de la NFL

Ciudad de México

Los juegos de postemporada de la NFL comenzarán el sábado, donde se disputarán cuatro encuentros muy fuertes. Titans vs Chiefs, Bills vs Jaguars, Falcons vs Rams y Panthers vs Saints, son los partidos de comodines de esta temporada.

El experto de la NFL en Fox Sports, Emilio León, aseguró en entrevista para La Afición, que él ve a los equipos locales como amplios favoritos para estos cuatro juegos con los que se inicia la postemporada en esta liga.

"Estos partidos los veo más cargados para el lado de los locales, el Saints contra Panthers podría ser el más parejo por la cantidad de juegos que se han enfrentado. Yo creo que los cuatro equipos locales son los que apuntan para avanzar a la ronda divisional".

Emilio León piensa que de los equipos que avance la primera ronda, solo Rams y Saints, tiene alguna posibilidad real de poder trascender a las finales de conferencia.

"Los que tendrían que jugar son Nueva Orleands contra Filadelfia y Rams contra Minnesota, sobre todo los Santos son los que tienen posibilidad. Veo a Vikingos avanzando a la final de conferencia. Vería solo una sorpresa en el divisional, Santos avanzando, Vikingos, Patriotas y Acereros disputando la final de conferencia.

El experto en NFL reiteró que Minnesota tiene posibilidades reales de poder ser protagonista en el Super Bowl, ya que tiene la ofensiva número dos y además de ser el equipo local. Por el otro lado, considera que Patriotas sería el equipo rival de los Vikingos.

"Minnesota este año estuvo dentro de los tres mejores en el diferencial de puntos de local, además que posiblemente el rival sea Nueva Orleands, han perdido los tres últimos de visitantes. Sería un Super Bowl extraordinario tener a Nueva Inglaterra contra Minnesota porque la polémica de Tom Brady y Bill Belichick el cual podría ser su último juego juntos. Los Vikingos tienen demasiado talento en la defensa".

Emilio León también afirmó que sería extraordinario ver un Super Bowl donde el anfitrión sea el campeón, además sumando el equipo al que hipotéticamente enfrentarían y todo lo que representa.

"Sería un escenario fantástico para toda la historia del futbol americano, no solo tener al anfitrión, siendo campeón y ganárselo a Bill Belichick. Minnesota es un ejemplo de trabajar bien, siento que Vvikingos es demasiada defensa para lo que puede presentar Tom Brady a la ofensiva, creo que es reto más complicado al que se va a enfrentar Bill Belichick.

Por último, Emilio invitó a todos los seguidores de la NFL que sigan los partidos a través de Fox Sports.

"Nosotros somos la mansión de la NFL, no hay punto de comparación porque nosotros tenemos el 40% de los juegos, nadie se acerca, además tenemos un programa de análisis y tenemos una gran mesa y aquí no nos calentamos nada más por hacerlo, nosotros tenemos argumentos, finalizó el experto de la NFL.