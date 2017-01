Empacadores 21-13 Vaqueros en vivo: MINUTO A MINUTO

El veterano Aaron Rodgers y el novato Dak Prescott se verán las caras cuando los Empacadores visiten a los Vaqueros por el boleto a la final de la Conferencia Nacional.

Green Bay cuenta con una racha de ensueño, con siete partidos consecutivos sin encontrarse con la derrota.

El equipo de Dallas está en la misma situación. Ha logrado consumar 11 partidos al hilo, en temporada regular.

Este es el octavo duelo de postemporada entre dos de los equipos históricos de la NFL. El más reciente fue hace dos años, cuando Green Bay se impuso 26-21 en la ronda divisional.

¡Sigue aquí todas las acciones del encuentro en el AT&T Stadium!

¡Finaliza el segundo cuarto del partido! Green Bay sigue dominando a Dallas | Empacadores 21-13 Vaqueros



1': Bailey acierta la patada tras los intentos fallidos de Dallas por la anotación | Empacadores 21-13 Vaqueros



5': Acorralan a Green Bay en la yarda 5 tras la patada de despeje | Empacadores 21-10 Vaqueros



6': Bailey acierta la patada para el punto extra de Dallas | Empacadores 21-10 Vaqueros



6': ¡Touchdown Dallas! Bryant encuentra un balón de 49 yardas | Empacadores 21-9 Vaqueros



7': Crosby acierta la patada de punto extra para Green Bay | Empacadores 21-3 Vaqueros



7': ¡Touchdown Gren Bay! Montgomery se vuelve a colar a la zona de anotación | Empacadores 20-3 Vaqueros



14': Crosby acierta la patada de punto extra | Empacadores 14-3 Vaqueros



14': ¡Touchdown Green Bay! Montgomery corre 3 yardas y llega a la zona prometida | Empacadores 13-3 Vaqueros



¡Comienza el segundo cuarto en el AT&T Stadium! | Empacadores 7-3 Vaqueros

¡Finaliza el primer cuarto del partido! Empacadores domina los primeros 15 minutos | Empacadores 7-3 Vaqueros



5' Tras 3 oportunidades sin conseguir el down, Dallas entrega el balón | Empacadores 7-3



8': Crosby acierta la patada de punto extra para Green Bay | Empacadores 7-3 Vaqueros



8': ¡Touchdown Green Bay!, Cobb encuentra el balón en un pase de 34 yardas! | Empacadores 6-3 Vaqueros



11': Bailey acierta la patada de 50 yardas | Empacadores 0-3 Vaqueros



