El video que NFL no quiere que veas

El periodista estadunidense Shaun King que labora en la revista digital The Intercept, compartió en su red social Twitter, un video en el que muestra imágenes de las conmociones cerebrales que sufren los jugadores de la NFL.

El objetivo del comunicador, es hacer conciencia en la afición sobre lo violento que puede llegar a ser este deporte en el cual los jugadores llegan a tener secuelas permanentes.

Asimismo, King aseguró que en la actual temporada se registraron alrededor de 281 conmociones cerebrales, el mayor número de los últimos seis años.



Ladies & Gentlemen,



This is the film the @NFL does not want you to see before the Super Bowl.



But you must.



A violent ballet.



Film by @JoshBegley



My written accompaniment: https://t.co/6U4Iij9i6qpic.twitter.com/LxbIi2xPou