Los hermanos Kendricks intercambiaron jerseys tras Final de la NFC

El choque de la Final de la Conferencia Nacional entre las Águilas de Filadelfia y los Vikingos de Minnesota también tuvo un duelo de hermanos. Cuando los Eagles vencieron 38-6 a los Vikings, el linebacker Mychal Kendricks consiguió su boleto al Super Bowl LII y su hermano Eric se quedó en la orilla.

Tras culminar el partido, los Kendricks se reunieron en el campo e intercambiaron sus jerseys, una costumbre muy común en el futbol, pero algo inusual en el futbol americano, debido a lo complicado que resulta quitarse la casaca con todo el equipo puesto.

Sin embargo, para Eric, la derrota le ha dejado un mal sabor de boca y así lo señaló a los medios de comunicación, comentando que, por el momento, no está feliz porque su hermano juegue el compromiso más importante de la NFL en lugar de él.

"Quiero estar allí, ya sabes, soy un competidor y juego este juego para ganar el período, entonces no me importa si está en el otro equipo o no, estoy tratando de ganar", expresó el también apoyador del conjunto de Minneapolis. “Ahora estoy enojado, no estoy feliz por él. Es una locura que estamos en esta posición, todas las cosas que hemos pasado, sí, eso es genial. Pero no estoy feliz por él, ¿sabes? Yo quería ganar ese juego. Nos vencieron sin problemas y lo veremos, pero por ahora, no estoy contento”.

Mychal Kendricks y los Eagles viajarán a Minnesota para enfrentar el próximo 4 de febrero a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LII, trece años después de su primer enfrentamiento en el Super Domingo (XXXIX), con triunfo para los Pats.