Eagles, con una nueva filosofía

Ciudad de México

Fue un año de debut con altibajos que los dejó con un sabor de boca amargo. Eagles le ganó a los tres equipos de la liga, pero también perdió con todos, se fue tablas y no pudo repetir triunfos en semanas consecutivas y eso los dejó fuera del Tazón México. Pero con las bases con las que se movió y algunas modificaciones en su plan de juego, han armado un conjunto que luce más equilibrado.

El primer movimiento fue darle el mando del equipo a José Manuel Campuzano, quien fue coordinador ofensivo en el tiempo de Rafael Duk en los Borregos del ITESM Estado de México, y se incorpora tras la marcha de José Antonio Sandoval. Luego, participaron en algunos cambios de jugadores con otras escuadras y se hicieron de uno que jugó en el futbol americano colegial en la NCAA.

Eagles tuvo una campaña donde alternó derrota y triunfo, fallando en ligar actuaciones sólidas de una semana a otra. En estos altibajos perdió por dos (contra Condors), siete (frente a Mayas) y 21 puntos (con Raptors). El punto más doloroso fue que en la Semana 3 pudo doblegar al que al final fue el campeón, algo que logró en el último duelo de la campaña regular.

RECOMENDAMOS: Raptors, a construir otra historia

"Es un reto doble para nosotros porque el año pasado aprendimos el nivel que es necesario para poder ser contendiente. No nos queremos quedar atrás y por eso hemos trabajado distinto, más fuerte", comentó José Luis Meza Matus, linebacker del equipo. "Ve nimos a dar un mejor espectáculo porque los fans se quedaron con ganas de ver nuestro verdadero potencial el año pasado. Ahora sabemos lo que podemos hacer y eso nos ha permitido trabajar con metas claras".

Los Eagles se reforzaron, entre otros, con el receptor abierto Olaf Camacho y el linebacker Óscar Olivares, pero también le abrieron la puerta a un receptor de 1.89 de estatura quien jugó para la Universidad de Kansas, de la conferencia Big 12 de la NCAA: Billy Owens.

El estadunidense logró integrarse rápido al estilo de entrenamiento de México y a sus compañeros, y peleó con el resto de jugadores para hacerse del puesto titular.

RECOMENDAMOS: Mayas vuelve reforzado



"Espero poder trabajar tan duro como pueda y ganarme un lugar en el equipo, que el equipo gane y al final de la temporada conseguir el campeonato". Sobre sus planes fuera de la LFA, Owens fue claro, "realmente no, no tengo otros planes, solo mejorar mientras estoy aquí", concluyó

Y para empezar esta nueva etapa, Eagles enfrentará a Mayas para abrir la temporada este domingo.

"Tenemos un reto personal contra Mayas. Los dos juegos de la temporada anterior fueron muy apretados. En esos juegos nos faltó cerrar fuerte, nos faltó concretar a la hora cero", dijo Meza Matus.

Así es como su nuevo head coach se estrenará. Campuzano tomó un equipo con un ataque terrestre sólido (823 yardas, el #1 de la liga) y una ofensiva aérea que funcionó con mil 40 yardas (#2). Su defensiva contra la carrera fue débil (874 yardas y 10 anotaciones admitidas) pero contra el pase fueron muy complicados de superar. El coach se ha enfocado a explotar esas características agregando un sólido trabajo psicológico.

"Cuando me incorporo a un proyecto no es para ver qué pasa, es porque quiero que salgamos campeones y ese es el plan, garantizó que vamos a ir por ese título; desde diciembre trabajamos no solo en la parte física, sino en la mental para que los jugadores estén convencidos de que lo vamos a lograr", dijo Campuzano.