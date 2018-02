Patriotas, a agrandar dinastía; las Águilas van por la historia

El gran evento deportivo en Estados Unidos, el Super Bowl, este año, en la 52 edición, tendrá de protagonistas a los Patriotas de Nueva Inglaterra con su mariscal estelar Tom Brady, como campeones defensores, frente a las Águilas de Filadelfia, que con su pasador reserva, Nick Foles, buscan su primer título.

Ambos equipos completaron una temporada brillante con marca de 13-3 y dos victorias más en la postemporada que les dejó campeones de las Conferencias Americana (AFC) y Nacional (NFC), respectivamente.

Los Patriotas, que llegan por décima vez a la gran final en 32 temporadas, novena en las últimas 21, y la segunda consecutiva, parten como favoritos a revalidar el título y conseguir lo que seria su sexto trofeo Vince Lombardi, y en todos teniendo como estrellas a Brady, de 40 años, y al entrenador en jefe Bill Belichick, de 65.

Ambos, con cinco títulos desde el 2002 (5-2), cuando ganaron el primero en Nueva Orleans -edición 36-, con el apoyo del millonario dueño del equipo, Robert Kraft, han construido la nueva dinastía del Siglo XXI (5-4) en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Desde que Belichick, ganador de siete Super Bowls, incluidos cinco con los Patriotas, se hizo cargo del equipo (2000) y seleccionó a Brady (sexta ronda, número 199), ambos han batido todas las marcas en la historia de la NFL, y un triunfo más ante los Eagles los pondrá en la cima de la inmortalidad.

Belichick, el entrenador que nunca sonríe, pero que conoce mejor que nadie como sacarle lo mejor a todos los jugadores, buscará el domingo su octavo título del Super Bowl -dos como coordinador defensivo-, y Brady, el pasador de la eterna juventud, el sexto.

Enfrente tendrán a un rival como las Águilas, que llegan a su tercer Super Bowl en la historia del equipo, sin que hayan podido ganar todavía un solo título, y con Foles, reserva, dado que su gran estrella, el pasador Carson Wentz está lesionado desde el pasado diciembre, dos partidos antes que concluyese la temporada regular.

A diferencia de Brady, Foles, un tejano de Austin, de 29 años, vivirá su primera experiencia en un Super Bowl, en un momento de su carrera cuando menos se lo esperaba, pero ahora todos confían que puede ser el jugador que les dé el primer título.

