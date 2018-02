Con Foles, las Águilas pueden sorprender

Las Águilas de Filadelfia harán su presentación en el Super Bowl 52 como un equipo no favorito, aunque cuenta con las herramientas suficientes para dar la gran sorpresa.

Las Águilas se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 52, que se disputará en Minneapolis.

Filadelfia no tiene la experiencia que los Patriotas en partidos de Super Bowl, pero posee una defensa cargada de talento y una ofensiva que se está abriendo paso bajo la dirección de Nick Foles, un mariscal de campo suplente.

Aunque el quarterback de los Patriotas, Tom Brady suma él solo siete Super Bowl, y el equipo de los Eagles acumula entre todos sus jugadores sólo siete apariciones en el Super Bowl, el equipo del entrenador en jefe de sólo dos años Doug Pederson, tiene posibilidades de conseguir el triunfo.

Incluso los apostadores en Las Vegas confían en los Eagles, que hasta el momento acumulan cuatro apuestas de al menos un millón de dólares, por ninguna de los Patriots.

La línea defensiva es clave para que los Eagles ganen, ya que debe contener a Brady, el principal pasador de la NFL.

Brady, capaz de destruir cualquier defensa, inicia el Super Bowl 52 con tasa de finalización del 66.4 por ciento en la temporada (incluida la fase final) y calificación de pasador de 103.1.

Brady es preciso con su táctica de pases cortos e intermedios, con la que logró juegos consecutivos con índice de pasador de más de 100 en playoffs contra los Titanes de Tennesee y los Jaguars de Jacksonville.

Acumulando cinco anotaciones sin ser detenido en ese proceso, y a sus 40 años de edad, sigue teniendo precisión quirúrgica en su táctica de envíos cortos.

Si las Águilas logran interrumpir el ritmo de Brady, podrían dar la sorpresa.

El equipo de Filadelfia tiene una de las defensas más eficientes en la NFL, conformada con Fletcher Cox, Brandon Graham, Derek Barnett y Chris Long.

De acuerdo a Pro Football Focus, los Eagles registran una tasa de presión del 38.1 por ciento con cuatro hombres, la segunda cifra más alta en la NFL, además lideran la liga con 16.9 presiones totales por juego y tuvieron siete jugadores que terminaron la temporada con más de 20 presiones (la mayor en la NFL).

Pero Brady cuenta con el mejor índice pasador de la NFL cuando está bajo presión esta temporada, con 95.5, según Pro Football Focus.

