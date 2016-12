Derek Carr fue operado con éxito

Derek Carr se sometió el martes a una intervención quirúrgica para reparar una fractura en su pierna derecha. En tanto, los Raiders buscaban qué hacer en los playoffs sin su quarterback titular.

La cirugía se llevó a cabo en Los Ángeles, y el jugador informó mediante su cuenta de Twitter que todo salió bien.

"¡La operación no pudo salir mejor! ¡Recibí una gran noticia! Comencé ya el proceso de recuperación. Gracias a todos por sus plegarias para que sane", escribió.

Surgery couldn't have gone better! Received great news! Already started the recovery process!Thank you for all of your prayers as I heal up!