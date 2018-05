Definen sedes para los Súper Tazones de 2022 y 2023

La NFL confirmó el Estadio de la Universidad de Phoenix y el Mercedes-Benz Superdome serán los escenarios encargados de albergar los Super Tazones LVII y LVIII, los cuales pondrán punto final a las campañas de 2022 y de 2023, respectivamente.

Con estas designaciones, Arizona será la cuarta ocasión que reciba un Súper Tazón; las tres anteriores ocasiones en las que recibió este partido, fue en las ediciones XXX, XLII y XLIX.

Nueva Orleans, por su parte, tendrá su onceavo 'Super domingo', ocho de ellos en el actual Superdome (XXII, XV, XX, XXIV, XXXI, XXXVI y XLVII); los tres restantes fueron en el antiguo estadio de la Universidad de Tulane, siendo las ediciones IV, VI y IX.

