Comisionado de la NFL hace el reto de las 40 yardas en su oficina

Roger Goodell, comisionado de la NFL, sorprendió este lunes en las oficinas de Nueva York de este organismo, tras aceptar y hacer el reto de correr 40 yardas, un desafío lanzado por Rich Eisen, presentado de NFL Network.

Goodell anunció por la mañana que realizaría el reto, comentando que se dirigía hacia el quinto piso para realizar el sprint en los pasillos de este inmueble, los trabajadores que se encontraban cerca no dudaron en grabar el memorable momento, pero fue Samantha Rapport, senior director de desarrollo de futbol de la NFL, la persona que se encargó de hacer pública esta grabación.

Heard you call me out @richeisen. It’s on. Headed down to the 5th floor @nfl345 to run my 40. #RunRichRun@StJude