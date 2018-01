OFICIAL: Chiefs y Rams jugarán en México en temporada 2018

Ahora sí, fans de los Carneros y Jefes, hagan sus planes para ver la próxima temporada a sus equipos en el Estadio Azteca. Los conjuntos que ya se habían mencionado como protagonistas de un juego en el Estadio Azteca ya fueron confirmados por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien anunció que la fecha de ese encuentro aún se está estudiando y será presentada más adelante.

"Hemos tenido una gran experiencia en las visitas a México. El entusiasmo por el juego ha crecido desde que volvimos. Este año volveremos con los Carneros y los Jefes y sabemos que será un gran éxito", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

It’s official: @Chiefs vs @RamsNFL in Mexico City, 2018!



¡¡Es oficial!! @RamsNFL y @Chiefs jugarán una nueva edición de #NFLMéxico este 2018. pic.twitter.com/98uEwweuCN