Cargadores vs. Vaqueros, NFL 2017, en vivo (3-0): MINUTO A MINUTO

La actividad del Día de Acción de Gracias continúa en Arlington, con el duelo entre los Cargadores de Los Ángeles y los Vaqueros de Dallas, el cual tendrá muchas repercusiones dentro de las posibilidades de postemporada para ambos equipos.

Los Cargadores, con marca de 4-6, se ubican en el tercer lugar de su división, sin embargo están a dos partidos y medio de diferencia de los Jefes de Kansas City, quienes aün atañen el liderato de la AFC Oeste, por lo que una victoria sería de suma importancia para seguir en la pelea del sector y por un posible lugar como comodín.

Por otro lado, los Vaqueros de Dallas, vienen de perder ante Atlanta y Filadelfia, partidos en donde han marcado a penas 16 puntos en combinado, además de alejarlos en sus aspiraciones de competir por el título del Este de la NFC, el cual parece estar reservado para las Águilas. Un tercer descalabro consecutivo sería definitivo para los Cowboys.

MINUTO A MINUTO

MEDIO TIEMPO

00:00 ¡Medio tiempo! Pocos puntos, pero los Cargadores están blanqueando y dominando a los Vaqueros | Chargers 3-0 Cowboys

01:58 Novak conecta de 22 yardas y Los Ángeles se ponen al frente sobre Dallas | Chargers 3-0 Cowboys

02:00 A falta de dos minutos efectivos de futbol americano en esta primera mitad, Los Ángeles y Dallas aún siguen sin puntos | Chargers 0-0 Cowboys

8:56 La defensiva de Los Ángeles vuelve a detener al ataque de Prescott y compañía | Chargers 0-0 Cowboys

13:28 Los Cargadores se la jugaron pero se quedaron cerca de completar la 4ta. Oportunidad; sin embargo, dejan en posición comprometida al ataque de Dallas | Chargers 0-0 Cowboys

15:00 Rivers pierde en balón, puede recuperarlo, pero sufre un gran retroceso en el ataque de Los Angeles | Chargers 0-0 Cowboys

SEGUNDO CUARTO

01:19 Los Angeles siguen avanzando; esta vez Henry les da una jugada de 19 yardas | Chargers 0-0 Cowboys

01:26 Rivers conecta otro gran envío, esta vez con Allen, y los Cargadores están casi a medio campo | Chargers 0-0 Cowboys

Watch @Keenan13Allen adjust to this football. Beautiful.#Chargers are on the move headed into the 2nd quarter, still scoreless.#LACvsDALpic.twitter.com/dMHSYGo9cC